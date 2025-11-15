「オールMLB」のファーストチームに、先発投手部門でドジャース・山本が初選出された。DH部門で選ばれた同僚の大谷とともに日本選手のファーストチーム入りは20年のダルビッシュ（当時カブス）、21〜24年の大谷に続き3人目の快挙。先発投手部門は23年の大谷以来2年ぶり。日本選手の複数選出は史上初となった。