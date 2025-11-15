大リーグの球団幹部や代理人が一堂に会するGM会議が13日（日本時間14日）、3日間の日程を終えた。今オフにメジャー移籍を目指すヤクルト・村上や巨人・岡本、西武・今井らも注目の的で、パドレスのA・J・プレラー編成本部長は今井の獲得競争への参戦を明言。マリナーズのジャスティン・ホランダーGMは村上の獲得を熱望した。移籍交渉が一気に本格化するウインターミーティングは12月7日（同8日）に始まる。