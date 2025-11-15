ABEMAの企画「おはようロバーツ」が配信され、ドジャースのロバーツ監督が大谷、山本、佐々木のWBC派遣へ言及した。「選手にとっても国にも大変重要で、（出場可否は）選手が決めること。出場を選択するなら全力でサポートする」と前置きした上で、「個人的には参加しないでほしい。特に投球に関してはね。由伸はたくさん投げたし、朗希は復帰したばかりで翔平も」と本音も吐露した。