ドジャース・大谷の4度目の満票MVPは自身のメジャー記録をまた更新した。2度以上満票受賞しているのは、100年以上のメジャーの歴史の中でも大谷だけだ。実際に大谷へ1位票を投じた全米野球記者協会所属の記者たちが、満票受賞の理由についてそれぞれの見解を語った。▼A.J.カサベリ（大リーグ公式サイト・パドレス担当）大谷のMVPは明らか。仮に今季投手復帰していなかったとしても、私は大谷に投票した。昨季ほどではないが打