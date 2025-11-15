日本代表ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）が、ストーカー被害について言及した。千葉県警は１４日、中村へわいせつな表現を含むメッセージを繰り返し送ったとしてストーカー規制法違反の疑いで、自称フリージャーナリストの女を逮捕した。中村サイドはフランスや日本の警察に相談していたという。逮捕を受けて中村はこの日の国際親善試合ガーナ戦（豊田）戦後、「ちょっと限度を超えていた。捕まってよかった」と安堵した様