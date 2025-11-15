ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、来年３月のＷＢＣ出場について明言を避けた。２大会連続の出場へ意欲を示しているが、まだド軍の方向性は定まっていない状況。２３年に決勝で戦った米国は新たな出場内定メンバーを発表して本気モードが加速している。＊＊＊待望の“出場宣言”は先送りだ。２連覇のかかるＷＢＣ出場について、ＭＶＰ発表後の電話会見で問われた大谷は慎重な姿勢を貫いた