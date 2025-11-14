星街すいせいが、ソロライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』を2026年2月21日にKアリーナ横浜で開催。また、TVアニメ『真夜中ハートチューン』のオープニングテーマ「月に向かって撃て」のリリースが2026年1月に決定した。 （関連：宝鐘マリン、兎田ぺこら、星街すいせい……『hololive 6th fes.』CREATORS’ STAGE異なる個性が音楽でひとつに） 本公演は、星街が20