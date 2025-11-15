ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）が選出するナ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出された。３年連続、４度目の受賞はいずれもＢ・ボンズ（パイレーツ、ジャイアンツ）に次ぐ史上２位の快挙。今年４月に第１子の長女が誕生し、パパとして初戴冠となった。ＭＬＢネットワークの中継では、真美子夫人（２８）、愛犬のデコピンとともに喜びを分かち合った。自