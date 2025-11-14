日本代表FW上田綺世はガーナ代表との試合でフィジカルの強さを見せつけ、前線で存在感を発揮した。南野拓実と堂安律のゴールで2-0の快勝を飾った日本。上田はワントップでスタメンに名を連ねたが、パラグアイ戦とブラジル戦に続く3試合連続ゴールとは惜しくもならなかった。しかし、上田は最前線で素晴らしい働きぶりを見せたと言えるだろう。南野の先制ゴールは上田が2人のディフェンダーを裏への動きだしで引きつけたことで生ま