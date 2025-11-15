俳優の堺雅人が１４日、都内で主演映画「平場の月」（土井裕泰監督）の初日舞台あいさつに井川遥、坂元愛登、一色香澄らと登壇した。中学時代の同級生と再会した５０代男女のラブストーリー。自転車に二人乗りするシーンが見どころで、堺は「本当に楽しくて、井川さんと『ヒャッホーイ』と言いながら撮影しました。無邪気な井川さんの姿が良かった」。公開初日を迎え「ようやく船出します。心にさざなみが起きるような作品です