中国の衣料通販大手「SHEIN」について、フランスの地方都市で予定されていた常設店舗のオープンが延期されました。「SHEIN」は5日、パリの老舗百貨店にその場で服を買うことができる世界初の常設店舗をオープンしました。これに続いて、フランスの地方都市でも5つの常設店舗を18日から12月にかけてオープンする予定でしたが、店舗が入る百貨店のオーナーが地元テレビに出演し「オープンを数日から数週間延期する」と発表しました。