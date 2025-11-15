日中両国の国旗（共同）【北京共同】中国外務省は14日、高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁を念頭に、日中の「人的交流の雰囲気が著しく悪化し、中国人の身の安全に重大なリスクをもたらしている」として、日本への渡航を控えるよう注意喚起した。日本在住の中国人には「治安情勢に留意し、防犯意識を高める」よう求めた。