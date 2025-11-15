【「忍者じゃじゃ丸くん」（ファミリーコンピュータ版）】 1985年11月15日 発売 ジャレコのファミコン用ソフト「忍者じゃじゃ丸くん」が、本日でちょうど発売40周年を迎えた。 本作は、主人公のじゃじゃ丸くんを十字キーとジャンプ、手裏剣ボタンで操作して、敵の妖怪を倒していくアクションゲーム。同年5月に発売された「忍者くん」の続編にあたり、じゃじゃ丸くん