ボートレース三国の「ヴィーナスシリーズ第１７戦三国プリンセスカップ」は１４日、予選３日目が行われた。土屋南（２８＝岡山）は３日目５Ｒのイン戦、スタートで後手に回ると２号艇・井上未都、４号艇・倉持莉々の強襲に応戦。大きく外に流れて５着。さらに不良航法で減点１０と大きく後退した。ただ、後半９Ｒでは２コースからジカまくりを決めて１着。減点はあったものの準優圏内の得点率１５位タイで予選最終日に臨む