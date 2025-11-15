【一色いろは -Starry Dress Ver.-】 2026年9月 発売予定 価格：23,100円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 SHIBUYA SCRAMBLE FIGUREより、2026年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「一色いろは -Starry Dress Ver.-」。こちらは、アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」に登場するヒロインの1人「一色いろは」を立体化したものだ。