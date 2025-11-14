ハーフカウルで柔和なイメージを醸しつつ追い越し加速でCBR900RRを上回った知られざるパフォーマンス！ 1996年に発表されたVTR1000F・ファイヤーストーム。世界でビッグツインが好まれる気運が膨らみはじめ、ホンダでもそこへ対応しようということでプロジェクトがスタート。ただホンダはメジャーな4気筒に対し、2気筒はあくまでマイナーな存在となる前提で開発をスター