静岡市がJR東静岡駅北口に建設予定のアリーナをめぐり、地元の自治会が11月14日、難波市長に要望書を提出しました。 【写真を見る】「どういうルートを通すのかという段階から一緒に話し合っていかなければいけない」JR東静岡駅北口に建設予定のアリーナをめぐり、地元の自治会が難波市長に要望書＝静岡市 生活環境への影響を最小限に抑えるとともに安全な交通環境の整備や災害対策の強化などを求めています。