国内最大級のアーケードゲームの祭典。あの人気ゲームのユニークな遊び方も体感できます。東京ビッグサイトで14日と15日に開催される国内最大級のアーケードゲームの祭典「アミューズメント エキスポ」。54社が様々なゲームを出展する中、注目はクレーンゲーム。2025年はクレーンゲームの誕生から60年を記念し、腕試しができるクレーンゲーム検定や歴史を学べる展示が並びます。さらに、自分が景品として取られる側を体験できるア