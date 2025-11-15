◆オーストラリアン・ベースボールリーグパース・ヒート８―３アデレード・ジャイアンツ（１４日・パース）巨人の石塚裕惺内野手と荒巻悠内野手がオーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）で初安打を含む３安打の固め打ちを披露した。石塚は「２番・遊撃」で先発出場。３回の第２打席で遊撃手の頭上を越える中前安打を放つと４回２死一、二塁の第３打席では右前適時打を放ち初打点をマーク。６回にも左前安打を放ち、５打数