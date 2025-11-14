[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]191cmの大型ストライカーがA代表デビューを飾った。日本代表初招集のFW後藤啓介(シントトロイデン)が後半31分から途中出場。FW上田綺世に代わって1トップに入り、同時投入のMF北野颯太とともにA代表初出場を果たした。後半37分からMF佐藤龍之介が投入されると、1トップ2シャドーは20歳の後藤、21歳の北野、19歳の佐藤というフレッシュな顔触れに。後半40分には高い位置で攻