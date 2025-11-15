いゔどっとが、新曲「シャボン」をリリースした。本作は、泡のように儚く消えていく感情をテーマに描いたセルフプロデュース楽曲。淡く透き通ったサウンドの中に、機械的なテクノの質感と情緒的なボーカルが溶け合い、“消えない汚れ”を包み込むように構築された音像が、いゔどっとの新たなアプローチを印象づけている。作詞・作曲・編曲はいゔどっと自身が担当。ジャケットイラストはぽんすけかいかい、MVはだ