ボートレース三国の「ヴィーナスシリーズ第１７戦三国プリンセスカップ」は１４日、予選３日目が行われた。高憧四季（２６＝大阪）は６Ｒ、４コースからコンマ０６のトップスタートを決めて２番手争いに参戦すると、２Ｍ全速ターンで２着を確保した。１２Ｒもトップタイとなるコンマ１８のスタートから先マイ。後続を突き放して逃げ切った。３日目を終えて５戦３勝２着２本と、ほぼ完璧な航跡で得点率トップに立つ。舟足も