政府は、近く策定する経済対策に盛り込む冬の間の電気・ガス料金の補助について、月に2000円程度とすることで調整していることが政府関係者への取材で分かりました。石破政権が今年の夏に行った補助から倍増することになります。高市総理は、きのうの参議院・予算委員会で「これまでよりも、ちょっと金額を上げて支援を行う方針だ」と述べていました。