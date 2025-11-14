息子の嫁と仲良しだった筆者の知人。初めてアポ無しで訪れた日も、「お茶だけでも」と家に上がるよう引き止めてくれたお嫁さんでしたが、ある一言がきっかけで、その関係は崩れてしまったそう。知人が「つい」言ってしまった一言とは？ 良い関係の嫁と姑 自分自身が若い頃に味わった、ほんの一部だけを見て普段の育児を評価されたような「嫌な体験」。心から反省し、息子の嫁に「同じ目にあったことがある」と言って謝罪