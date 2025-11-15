日本代表は14日、豊田スタジアムで行われた『キリンチャレンジカップ2025』でガーナ代表戦と対戦し、2−0で勝利した。試合後、今回の活動で初招集を受け、日本代表デビューを飾った20歳のFW後藤啓介（シント・トロイデン）が金髪から黒髪にした理由を問われると、「初代表ですし、もう1回スタートだと思っていたので、初心に戻るじゃないですけど、プロになった時の気持ちを思い出しながらという思いで黒にしました」と説明。