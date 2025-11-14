愛知県豊川市出身、名古屋グランパスの育成組織を経て、名古屋でプロキャリアをスタートさせたDF菅原由勢が豊田スタジアムに帰ってきた。日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦し、南野拓実と堂安律の得点で勝利を収めた。68分からピッチに立った菅原は「友達も来ていましたし、雰囲気も懐かしいものがありました。もちろん競争がある中ではありますけど、まずはサッカーを全力で楽しんでいる姿を家族