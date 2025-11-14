日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦。4試合ぶりのクリーンシートを達成した。FIFAワールドカップ26にも出場するガーナ代表を相手に、南野拓実、堂安律のゴールで2ー0と勝利した日本代表。その中で、11月シリーズのGK陣は異例の顔ぶれ。正守護神でもある鈴木彩艶が直前のリーグ戦で骨折の重傷、大迫敬介は天皇杯準決勝があるために招集外となり、定着しつつある早川友基に加えて、初招集の小久保玲