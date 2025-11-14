●週末は行楽日和。ただし、朝と昼の寒暖差に注意● 来週は18日(火)から19日(水)をピークに、12月並みの冷え込み●週末のうちに冬服や暖房器具の準備、標高の高い場所へ向かう方は車の冬装備を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう14日(金)は、朝からすっきりとした青空が広がりました。この週末も高気圧に覆われて行楽日和となりますが、来週にかけて一気に冬型の気圧配置が強まる見通しです。 冬型が強まるとともに、水色で