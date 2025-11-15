?炎の飛龍?藤波辰爾（７１）が主宰する「ドラディション」１４日の後楽園大会で、新日本プロレスの永田裕志（５７）が長井満也（５７）とのシングルマッチを制した。今大会は１９９５年に藤波が旗揚げした「無我」がサブタイトルとして使用された。団体が無我を冠する大会を開催するのは２００７年１２月１３日後楽園大会以来、約１８年ぶりで、８試合すべてがシングルマッチのカード編成。永田はセミで長井と激突した。無我ら