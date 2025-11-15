ベイシアの人気インナー「WARMMOISTⓇ+4℃発熱するコットン」がリニューアル♡従来の化学繊維製とは異なり、綿95％配合で肌触りがなめらか。汗をしっかり吸収してムレやべたつきを軽減し、静電気も起きにくい素材で1日中快適に過ごせます。旧価格1,628円（税込）から、新価格1,419円（税込）にお買い求めやすくなり、秋冬のあたたかインナーとしておすすめです♪ 綿95％で肌にやさしいあたたかさ