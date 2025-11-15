【ジュネーブ共同】スイス政府は14日、X（旧ツイッター）への投稿で、米国がスイスへの関税を現行の39％から15％に引き下げることで合意したと発表した。トランプ米政権は8月以降、スイスからの輸入品に39％の関税を課してきた。欧州連合（EU）への関税よりも突出して高く、スイス経済界に大きな打撃だとして早期解決を求める声が出ていた。