【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比512.75ドル安の4万6944.47ドルを付けた。人工知能（AI）関連を中心に、割高感のある銘柄を売る動きが優勢だった。