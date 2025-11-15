日本初開催となる聴覚障害者の国際大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は１５日、開幕する。大会を主催する国際ろう者スポーツ委員会（ＩＣＳＤ）のアダム・コーサ会長が１４日、東京都内で記者会見し、選手のエントリー数が過去最多の３０８１人（男子２０１４人、女子１０６７人）に上ったことを明らかにした。８１の国・地域から参加するほか、ウクライナ侵略を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手について