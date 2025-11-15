元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴氏と、神戸学院大教授の岡部芳彦氏が１４日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ロシアによるウクライナ侵略の戦況について議論した。露軍が攻勢を強めているウクライナ東部ドネツク州の要衝ポクロウシクでの市街戦について、山下氏は「露軍がウクライナ側の最終防衛線くらいまで来ている可能性がある」との見方を示した。岡部氏はポクロウシクでの戦闘は「ロシアにとっては大きな戦果