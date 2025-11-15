大手銀行グループ3社の上半期の最終利益はいずれも過去最高を更新しました。3メガバンクが発表した2025年4月から9月期の中間決算によりますと、最終利益は三菱UFJフィナンシャル・グループが1兆2929億円となり、上半期として過去最高となりました。三井住友フィナンシャルグループは9335億円、みずほフィナンシャルグループも6899億円となり、それぞれ過去最高を更新しています。金利上昇で利ざやが拡大し、利益を押し上げました。