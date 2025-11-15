自民党はきょう（15日）立党70周年を迎えるにあたり「国民の信頼を損なう事態を招いたことについて猛省し、再び国民の皆様から信任をいただけるよう、党一丸となって取り組んでいく」などとする党の声明を発表しました。自民党はきょう（15日）立党70周年を迎えるにあたって党声明を公表し、「わが国の発展に微力ながら寄与できたことを誇りに思う」とした一方で、「政権を担う中で与党としての緊張感を失い、国民の信頼を損なう事