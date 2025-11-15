1982（昭和57）年11月15日、上越新幹線の大宮―新潟間が開業した。山岳地帯のためトンネルが約4割を占め、豪雪への対策として散水消雪設備などが整備された。スキー客の人気も集め、85年に上野駅、91年には東京駅に乗り入れた。写真は万歳の声に送られて新潟駅を出発する上り1番列車「あさひ190号」。