ＮＨＫは１４日、大みそかに放送する「第７６回紅白歌合戦」の出場歌手を発表した。紅組は２０組、白組が１７組。このうち初出場は、連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌を歌う夫婦デュオ「ハンバートハンバート」ら、紅組８組、白組２組。ほかに、特別企画で堺正章さんと氷川きよしさんが出場する。「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」は６回目の出場。ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、旧ジャニーズ事務所のタレントの受け