ウクライナの首都キーウなどにロシア軍によるドローンやミサイルあわせて400機以上を使った大規模攻撃があり、少なくとも8人が死亡しました。ウクライナ空軍によりますと、ロシア軍が13日夜から14日にかけて首都キーウや南部オデーサなどに19発のミサイルと430機のドローンを使い攻撃を行いました。キーウでは集合住宅や学校など数十棟が被害を受けていて、非常事態庁によりますと、これまでに6人が死亡、およそ30人がけがをしまし