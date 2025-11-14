チョイスホテルズジャパンは、「コンフォートホテル水戸」を11月5日に開業した。建物は地上10階建て。客室はクイーンエコノミー、ツインスタンダード、ユニバーサルルームなど4タイプ全128室を設ける。全室禁煙で、室内には西ノ内和紙のアートパネル、チョイスピロー、チョイスベッドパッド、チョイスオリジナル7ZONEマットレスを設置し、クイーンエコノミーにはL字型ベンチソファとボルスタークッションを備えた。館内には、宿泊