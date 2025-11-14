「プロレス・ドラディション」（１４日、後楽園ホール）サムライ戦士の越中詩郎（６７）が、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（３３）とシングルマッチで対戦し、５分４８秒両者反則負けとなった。最後は場外乱闘で上階のバルコニーになだれ込み、手すりを持った黒潮が宙づり状態に。あわや落下する寸前まで攻め立てられるという衝撃的な光景が繰り広げられた。越中は序盤、黒潮の掟破りのヒップアタックを被弾し、ペースを握られた。