俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１５日、第６話が放送される。タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。６人はどの子（新木）をいじめていたメンバーだったが、記憶を辿るうちに「７人目」がいたことが判明。５話のラストでは「博士」なる人物の存在も明らかとなった。「どの子」とは別に「ドの子」がいるのではな