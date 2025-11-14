中国が第1段階の6G技術試験をすでに完了し、300項目を超える重要技術の蓄積を形成したことが、13日に開催された2025年6G発展大会への取材で分かった。科技日報が伝えた。中国の6G技術試験は三つの段階に分けられている。第1段階は重要技術の試験段階で、6Gの主要技術方向を明確にする。第2段階は技術ソリューションの試験段階で、典型的なシナリオと性能指標を対象に、6Gプロトタイプ機を開発する。第3段階はシステムネットワーク