福岡県警小郡署は14日、小郡市福童付近で同日午後4時ごろ、小学生の児童が見知らぬ女性から突然ランドセルを引っ張られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。女性は30代くらいで髪は短く、フードを被っており、灰色パーカ、黒色長ズボン着用。