エースの鮮やかな一撃だ。韓国代表は11月14日、国際親善試合でボリビア代表とホームで対戦。２−０で快勝した。均衡を破ったのはソン・フンミン。スコアレスで迎えた57分、直接FKを沈める。ペナルティエリア手前左の位置で右足を振る。放たれたボールは目の前の壁の上を越え、カーブがかかってゴール左に吸い込まれた。 KFA（韓国サッカー協会）の公式Xが「ソン・フンミンのマスターピース！ まさに美しいゴール！」