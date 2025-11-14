女優の北川景子が14日、自身のXを更新し、事務所の後輩であるダンスボーカルグループ・M!LKの紅白初出場を祝福した。北川景子この日、『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手発表記者会見が東京・渋谷の同局で行われ、初出場歌手が出席。スターダストプロモーションに所属する佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ボーカルダンスユニット・M!LKも初出場を決め、