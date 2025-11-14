◇国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。南野拓実、堂安律が得点した。森保一監督は試合後の会見で、後半１１分に、ＭＦ田中碧との接触でガーナ代表ＭＦフランシスが負傷退場したことについて言及した。森保監督はまず「（田中がガーナベンチへ）謝ったことに関しては、フランシス選手がけがした局面で関わっていたので