きょうの為替市場、ＮＹ時間にかけてドル安が優勢となっており、ドル円は一時１５３円台に下落。前日や前々日の動きで１５５円台の上値抵抗が強いことが確認され、市場にリスク回避の雰囲気が流れている中、ドル円もロングポジションの調整が出ている。しかし、円キャリー取引からの上値期待は根強く、下値では押し目を拾う動きも見られる状況。 市場では、米政府機関は再開したものの、これまでの閉鎖に伴う経済的影