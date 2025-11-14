履き慣れたブーツがそろそろくたびれてきたなら、このタイミングで買い替えを検討してみても良さそう。今年の【GU（ジーユー）】には、デザイン性と履き心地の良さの両方にこだわった優秀ブーツが登場しています。さらに今季のトレンドカラー“ブラウン”なら、取り入れるだけでぐっと今っぽい雰囲気に。今回は、そんな頼れる2タイプをピックアップしました。 洗練された存在感が魅力のソックスブ&