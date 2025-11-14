韓国代表が14日に韓国・大田で行った国際親善試合のボリビア代表戦に2-0で勝利した。スコアレスの後半12分にFWソン・フンミン(ロサンゼルスFC)が直接FKを蹴り込んで先制。同43分にはFWチュ・ギュソン(FCミッティラン)が得点して突き放した。今回のAマッチも韓国は日本とセットの対戦が組まれている。18日は14日に日本が勝利したガーナと対戦。ボリビアはこのあと来日し、18日に国立競技場で日本代表と対戦する。